В Украину поставят японский препарат, который будут использовать для лечения коронавирусной инфекции.

Об этом пишет газета Yomiuri Shimbun.

По их словам, препарат Авиган хорошо показал себя на испытаниях и может быть эффективным при лечении коронавируса.

Страна восходящего солнца выделит гранты на покупку инновационного лекарства 20 странам мира.

Известно, что Авиан разрабатывался в основном для лечения гриппа, но недавние испытания показали, что его можно использовать также и в борьбе с COVID-19.

Как стало известно ранее, в США провели испытания вакцины против коронавируса. Этот препарат также использовался, как противогриппозное средство.