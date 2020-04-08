Украина получит препарат для лечения коронавируса [ Редактировать ]
В Украину поставят японский препарат, который будут использовать для лечения коронавирусной инфекции.
Об этом пишет газета Yomiuri Shimbun.
По их словам, препарат Авиган хорошо показал себя на испытаниях и может быть эффективным при лечении коронавируса.
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Известно, что Авиан разрабатывался в основном для лечения гриппа, но недавние испытания показали, что его можно использовать также и в борьбе с COVID-19.
Как стало известно ранее, в США провели испытания вакцины против коронавируса. Этот препарат также использовался, как противогриппозное средство.
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