В Берлине произошел мощный взрыв [ Редактировать ]
В среду, 8 апреля, в Берлине на строительной площадке Городского дворца Форума Гумбольдтов произошел взрыв. Об этом сообщает WELT.
Как сообщается, предположительно, взорвалась емкость для смолы после чего другая вспыхнул после взрыва. Также загорелись строительные материалы. В результате взрыва пострадал, по крайней мере, один человек.
В настоящее время пожарные эвакуировали всех рабочих и укротили огонь во дворце. Из-за взрыва не территории дворца произошел пожар.
Ранее мы писали, что в Одессе взорвалась граната во дворе жилого дома.
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