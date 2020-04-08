В Киеве "заминировали" Александровскую больницу с больными коронавирусом [ Редактировать ]
В среду, 8 апреля, в Киеве около 22:00 поступило сообщение о минировании 10-го корпуса Александровской больницы, куда госпитализируют больных COVID-19. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Отмечается, что неизвестный указал, что в 3 ночи в больнице произойдет взрыв.
"Только что на линию 102 поступил вызов о минировании 10-го корпуса Александровской больницы. По словам заявителя, он заложил 5 килограммов тротила и в 03:00 ночи произойдет взрыв. Копы поехали проверять", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что в Киеве "заминировали" центральный вокзал. Также были "заминированы" центральные станции метро.
Читайте также новость о том, что в Киеве на cтанции метро "Дворец спорта" умерла 9-летняя девочка.
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