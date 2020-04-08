В Киеве вспыхнул масштабный пожар [ Редактировать ]
В Киеве случился масштабный пожар в складском помещении. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
"В 14:50 в Дарницком районе столицы по ул. Бориспольская, 9 возникло возгорание дров с распространением на одноэтажное складское здание по хранению лакокрасочных материалов на площади 500 кв.м.", - говорится в сообщении.
По состоянию на 15:35 площадь пожара составляла 2000 кв.м.
Предварительно жертв и пострадавших нет.
К тушению привлечены 65 человек личного состава и 16 единиц техники ГСЧС. Ликвидация пожара продолжается.
Ранее мы писали о том, что в Броварах случился масштабный пожар.
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