В Киеве случился масштабный пожар в складском помещении. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.



"В 14:50 в Дарницком районе столицы по ул. Бориспольская, 9 возникло возгорание дров с распространением на одноэтажное складское здание по хранению лакокрасочных материалов на площади 500 кв.м.", - говорится в сообщении.

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По состоянию на 15:35 площадь пожара составляла 2000 кв.м.

Предварительно жертв и пострадавших нет.

К тушению привлечены 65 человек личного состава и 16 единиц техники ГСЧС. Ликвидация пожара продолжается.

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