Выплаты соцпомощи: Кабмин продлил карантинные меры [ Редактировать ]
В среду, 8 апреля, Кабинет министров Украины на заседании продлил ряд решений по социальной поддержке людей во время карантина.
"Правительство проголосовало за ряд решений, направленных на социальную поддержку людей во время карантинных мероприятий", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
В частности, выплаты социальной помощи, которые были назначены ранее, будут продлены на период карантина и 30 дней после этого без обращения лица в соответствующие учреждения.
Получателям социальной помощи, пропустившим срок пересмотра, выплаты не будут останавливаться до окончания срока действия карантина.
Также принято решение о том, что с 10 апреля вводится информационная платформа "Помощь рядом" для оказания поддержки и социальных услуг гражданам пожилого возраста, лицам с инвалидностью и другим незащищенным категориям граждан со стороны местной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций.
Напомним, что Кабинет министров Украины планирует продлить карантин до начала мая. Ранее Шмыгаль заявлял, что в Украине уменьшилось число зараженных коронавирусом.
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