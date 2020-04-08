В Италии рухнул автомобильный мост (видео) [ Редактировать ]
В среду, 8 апреля, в Италии рухнул автомобильный мост через реку Магра. Видео разрушений опубликовано в соцсетях.
Так, рухнул 6-метровый пролет автомобильного моста в тосканской провинции Аулла.
Очевидцы на месте происшествия говорят о запахе газа. Спасатели направили на место аварии вертолет.
Meno male che c’è la quarantena. #aulla pic.twitter.com/2Z9f4I29m4— Patrizia (@PgGrilli) April 8, 2020
#8aprile #Aulla (MS) aggiornamento ore 12:30, crollo ponte: due furgoni coinvolti, soccorsi i conducenti. In corso intervento di cinofili e sommozzatori dei #vigilidelfuoco per verificare la presenza di altri veicoli coinvolti pic.twitter.com/3BAvL9WIdC— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) April 8, 2020
Ранее мы писали о том, что под Винницей грузовик проломал мост и упал в воду.
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