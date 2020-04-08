В Украине подешевел газ [ Редактировать ]
В сравнении с февралем 2020 года, в марте средняя цена импортного газа в Украине снизилась почти на 9% и составляет до 153,65 долл. за 1 тыс. куб. м. Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.
Государственная таможенная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 31 марта 2020 года, которая составляет 4163,7385 грн, или 153,646 долл., за 1 тыс. куб. м.
Таким образом средняя цена импортного природного газа в Украине в марте 2020 года уменьшилась на 8,8% по сравнению с февралем 2020 года.
Ранее мы писали, что "Нафтогаз" повысил цены на газ для промышленности.
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