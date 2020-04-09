В Офисе президента обсуждают вопрос введения чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, пишет "Украинской правде".

Тимошенко отметил, что условием является большая вероятность того, что без чрезвычайного положения не смогут остановить COVID-19.

Это условия, когда мы будем понимать, что есть большая вероятность того, что без чрезвычайного положения мы не сможем остановить распространение коронавируса. Там же много разных факторов.

В ОПУ добавили, чрезвычайное положение - это меры, которые могут помогать контролировать ситуацию, контролировать то, чтобы люди находились дома.

Ранее сообщалось, что в Кировоградской области коронавирус подтвердили у 21 медика. А президент Украины Владимир Зеленский сделал тест на коронавирус.