Введение чрезвычайного положения в Украине: у Зеленского назвали условие [ Редактировать ]
В Офисе президента обсуждают вопрос введения чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, пишет "Украинской правде".
Тимошенко отметил, что условием является большая вероятность того, что без чрезвычайного положения не смогут остановить COVID-19.
Это условия, когда мы будем понимать, что есть большая вероятность того, что без чрезвычайного положения мы не сможем остановить распространение коронавируса. Там же много разных факторов.
В ОПУ добавили, чрезвычайное положение - это меры, которые могут помогать контролировать ситуацию, контролировать то, чтобы люди находились дома.
Ранее сообщалось, что в Кировоградской области коронавирус подтвердили у 21 медика. А президент Украины Владимир Зеленский сделал тест на коронавирус.
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