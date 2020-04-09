Зеленский сделал тест на коронавирус [ Редактировать ]
Президенту Украины Владимиру Зеленскому делали тест на коронавирус. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, сообщает "Украинской правде".
Он отметил, что всем, кто пересекался с депутатом Сергеем Шаховым, который был заражен COVID-19, делали тестирование, в том числе президенту и премьер-министру.
"И президенту сделали, руководителю Офиса, замам сделали. Я объясню: надо было сделать тестирование, потому что это были контактные лица, которые контактировали с одним из первых случаев в Киеве, которым был депутат Шахов", - отметил он.
Тимошенко добавил, что тестирование делали сразу, чтобы понять, что делать, в случае подтверждения, были бы другие меры безопасности относительно карантина в ОПУ.
Ранее сообщалось, что в Кировоградской области коронавирус подтвердили у 21 медика.
Напомним, в Украине зафиксированы уже 1668 случаев заражения коронавирусом. За сутки добавились 206 новых инфицированных.
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