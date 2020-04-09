На случай, если вдруг президент Украины Владимир Зеленский заразится коронавирусом, в Офисе президента готовят план действий. На данный момент он здоров и ежедневно на работе, а доступ к нему резко ограничили. Об этом заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал в интервью "Украинской правде".

Какой-то протокол разработан. Но понятно, что исполняющего обязанности нету. Ну, может, там спикер Верховной Рады может как-то выполнять обязанности. Но президент всегда на связи, поэтому, я думаю, что, если, не дай Бог, что-то - работа будет происходить в телефонном режиме.

Он также сообщил, что сейчас Зеленский ежедневно находится в ОПУ с утра до вечера.

Тимошенко также рассказал, что сейчас на Банковой действуют такие же меры безопасности, как и во всех больницах:

на всех входах в Офис президента проводят температурный скрининг,

вход только в масках,

в каждом кабинете, в общих зонах, как и в зонах отдыха, стоят дезинфекторы для рук.

Само руководство и другие работники Офиса президента стали меньше пересекаться, а совещания чаще проводят в режиме видеоконференций. В частности, ежедневные селекторные совещания, на которые раньше все собирались физически, теперь проходят онлайн.

А к президенту заходят только глава Офиса президента и несколько заместителей, никто другой - например, члены Кабмина - не приходит.

В целом, по словам Тимошенко, на карантине режим работы Зеленского не изменился, весь день расписан, как и раньше.

Напомним, по состоянию на утро 9 апреля в Украине зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19. Также мы писали о том, что в офисе президента обсуждают вопрос введения чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса.

Президент Украины Владимир Зеленский прошел тест на коронавирус.