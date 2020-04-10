Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не может назвать конкретные сроки завершения карантина, поскольку сам их не знает. Об этом он написал в Facebook.



"Сколько еще сидеть в четырех стенах? Деньги заканчиваются, бизнес разрушается .. Доколе?! Я очень осведомленный по роду своей работы человек и даю вам честный ответ: я не знаю, никто не знает. И если кто-то уверенно говорит, что знает - не верьте. Могу, однако предположить и надеяться, что страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно на этом этапе, - к лету", - отметил министр.



Он добавил, что трудно предсказывать ход эпидемии, природа которой так мало изучена.



"Но мы в правительстве надеемся, и все делаем для того, чтобы первые шаги "перезапуска экономики" были бы возможны в конце апреля. В ряд этапов, ослабляя карантин, сначала для молодежи, затем для старших .. во второй половине мая. Вот такие, как мне кажется, возможные ориентиры - если не отойдем от текущей модели сопротивления вирусу, если удержим порядок и дисциплину. Если споры отложим на потом, а сейчас твердо будем держать карантин", - подытожил министр.

Читайте также последнюю статистику коронавируса в Украине.