За неделю в некоторых странах Европы распространение пандемии коронавируса замедлилось, включая наиболее пострадавшие Испанию и Италию. Об этом сказал на брифинге в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

За последнюю неделю мы увидели замедление распространения коронавируса в некоторых наиболее пострадавших странах Европы, таких как Испания, Италия, Германия и Франция.

При этом он выразил обеспокоенность ускорением распространения инфекции в других государствах. В этой связи он обратил внимание на рост числа заразившихся в сельских районах Африки.

Ранее мы писали, что в США провели испытания вакцины от коронавируса.