Пандемия в Европе замедлилась - ВОЗ [ Редактировать ]
За неделю в некоторых странах Европы распространение пандемии коронавируса замедлилось, включая наиболее пострадавшие Испанию и Италию. Об этом сказал на брифинге в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
За последнюю неделю мы увидели замедление распространения коронавируса в некоторых наиболее пострадавших странах Европы, таких как Испания, Италия, Германия и Франция.
При этом он выразил обеспокоенность ускорением распространения инфекции в других государствах. В этой связи он обратил внимание на рост числа заразившихся в сельских районах Африки.
Ранее мы писали, что в США провели испытания вакцины от коронавируса.
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