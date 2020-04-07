В США провели испытания вакцины от коронавируса [ Редактировать ]
Ученые из Медицинской школы Университета Питтсбурга провели испытания на мышах вакцины, которая может быть эффективной при заболевании коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Science Alert.
Вакцину создали на основе данных, собранных в течение предыдущих эпидемий коронавирусов.
"Мы имели предыдущий опыт работы с коронавирусом SARS-CoV в 2003 году и MERS-CoV в 2014 году. Эти два вируса, тесно связанные с SARS-CoV-2, научили нас, что конкретный белок, который называется шипообразным белком, имеет важное значение для создания иммунитета против вируса. Мы знали наверняка, как с ним нужно бороться", - заявил доцент кафедры хирургии Андреа Гамботто.
Вакцина под названием PittCoVacc, работает по тому же принципу, что и вакцина против гриппа - путем введения в организм кусочков вирусного белка, которые помогают создать иммунитет.
Во время тестирования на мышах исследователи обнаружили, что количество антител, способных нейтрализовать вирус COVID-19, у животных возросло уже через две недели после введения вакцины. Вакцину вводят через пластырь, состоящий из 400 микроигл. Они изготовлены из сахара и белка и после нанесения бесследно растворяются.
Исследователи отмечают, что эти пластыри можно легко создавать на "клеточных фабриках" в промышленных масштабах. Вакцину также не нужно охлаждать в течение хранения или транспортировки, что является значительным преимуществом.
Следующую стадию - испытания на людях - должно одобрить Агентство по контролю за продуктами и лекарствами США. Для тестирования вакцины понадобится не меньше года.
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