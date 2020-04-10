Коронавирус убил более ста тысяч людей во всем мире [ Редактировать ]
Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в мире превысило отметку 100 тысяч человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, отслеживающий статистику заболевания в реальном времени. Средняя смертность по планете - 6,08%.
Почти две трети всех летальных случаев приходятся на четыре страны: Италию (18,8 тысячи), США (17,8 тысячи), Испанию (15,9 тысячи) и Францию (12,2 тысячи).
В Украине от COVID-19 умерли 69 человек. Смертность от этого заболевания в нашей стране - 3,1%.
Первый случай смерти от коронавируса был зафиксирован в Китае 11 января. К 10 февраля число смертей превысило тысячу, а ко 2 апреля — 50 тысяч.
На данный момент в мире зафиксировано 1,65 миллиона случаев заболевания. Выздоровели- 368,6 тысячи человек.
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