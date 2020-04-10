В Україні можуть амністувати лише тисячу засуджених, і не більше. Та ще - змінити законодавство, щоб зменшити кількість тих, кого направляють у СІЗО. Однак, питання - про загрозу поширення вірусу в тюрмах і про зростання злочинності в умовах кризи - залишається. Про це детальніше в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповіла Анна Маляр, юрист-кримінолог.

- Якщо економічна криза через коронавірус буде справді безпрецедентно глибокою, як це пророкують деякі експерти, то вже скоро звичайним законослухняним громадянам доведеться думати про те, як і без допомоги держави захистити себе і своє майно від злочинних посягань. Що б ви вже могли порадити людям, щоб підготуватися до можливого спалаху злочинності?

Це єдина гіпотеза злочинності, яка математично підтверджена. Економічна криза призводить до зростання майнових злочинів. Люди повинні бути до цього готові. Насамперед, люди, які проживають в приватних будинках. Групі злочинців туди простіше буде потрапити. Але люди, які проживають в багатоквартирних будинках, теж мають дбати про свою безпеку.

Насправді, це прості поради: