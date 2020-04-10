Як вберегтись від крадіжок: кримінолог дала поради [ Редактировать ]
В Україні можуть амністувати лише тисячу засуджених, і не більше. Та ще - змінити законодавство, щоб зменшити кількість тих, кого направляють у СІЗО. Однак, питання - про загрозу поширення вірусу в тюрмах і про зростання злочинності в умовах кризи - залишається. Про це детальніше в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповіла Анна Маляр, юрист-кримінолог.
- Якщо економічна криза через коронавірус буде справді безпрецедентно глибокою, як це пророкують деякі експерти, то вже скоро звичайним законослухняним громадянам доведеться думати про те, як і без допомоги держави захистити себе і своє майно від злочинних посягань. Що б ви вже могли порадити людям, щоб підготуватися до можливого спалаху злочинності?
Це єдина гіпотеза злочинності, яка математично підтверджена. Економічна криза призводить до зростання майнових злочинів. Люди повинні бути до цього готові. Насамперед, люди, які проживають в приватних будинках. Групі злочинців туди простіше буде потрапити. Але люди, які проживають в багатоквартирних будинках, теж мають дбати про свою безпеку.
Насправді, це прості поради:
- не виставляйте напоказ свій майновий стан. Сьогодні бачимо свято "пихи", яке відбувається в соцмережах, коли людина виставляє свою квартиру напоказ, чим дозволяє злочинцю зорієнтуватись в ній навіть по фотографії. Виставляє все, що вона купила, можна оцінити її достаток. Не треба демонструвати.
- якщо ми говоримо про темну пору часу, коли трапляється найбільше крадіжок, потрібно самому дбати про свою безпеку. Не ходити в темну пору, не носити предмети розкоші. Потрібно знаходити людей, сусідів, родичів, які будуть вас проводити, якщо вам конче необхідно десь вийти в темну пору.
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