Уже 14 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу - зафіксовано на Донбасі. На підконтрольній частині. Там, звісно, також діє карантин. Однак люди до нього ставляться по-іншому - не так, як у мирних областях. Чому? Розповість Ірина Баглай.

Ірина - жителька Зайцева. Кілька тижнів тому вона із сином повернулася з Іспанії.

Ірина Борисова, жителька села Зайцеве:

Мы уже тогда одели маски ходили с пшыкалками, мы не контактировали, мы старались никуда не выходить, мы запороли себе поездку, но мы не привезли никакой гыдоты.

Ірина із сином одразу самоізолювались, без особливих запрошень до обсервації.

Ірина Борисова, жителька села Зайцеве:

К этому делу надо подходить не со стороны сознательности, а просто порядочности. Чем дольше мы будем сопротивляться и упираться, как быки, тем дольше мы будем сидеть на карантине, ну отсидите, ну проверьте себя.

Тож втеч з аеропорту та готелю у столиці. Або протестів, що комусь обмежують свободу - Ірина не розуміє. Сама на карантині - не нудьгувала.

Ірина Борисова, жителька села Зайцеве:

Мы навели порядки в доме, заглянула в те углы, в которые 5 лет не заглядывала, в огороде навела порядок, читала то что 5 лет откладывала книги - все прочла

Від земляків жінка не приховувала, де була. Однак сусіди "нових санжар" не влаштовували. Навпаки - дистанційно підтримували її морально. А от в соцмережах від незнайомих людей на Ірину лилися потоки погроз і злості.

Ірина Борисова, жителька села Зайцеве:

Я вам скажу, а вы потом вырежите - бандеровская сука, привезла чуму в поселок Зайцево, мы теперь все умрем.

Хейтерство - тобто ненависні коментарі у соцмережах - це величезна проблема нашого часу. А особливо зараз, в період карантину вірус злості інфікує людей масовіше, аніж C19.

Село Зайцеве фронтове прямо по ньому і проходить лінія зіткнення і переконувати тут мешканців дотримуватися карантинних вимог не потрібно кілька років постійних обстрілів загнали їх у вимушену обсервацію, щоб дістатися до найближчого міста Бахмута літнім людям потрібно було пішки пройти 5 км, місія нездійснена.

Чи не вперше за 6 років при зустрічі із давньою знайомою - активісткою села пані Людмилою - ми утримуємося від обіймів.

Придерживаемся инструкции полностью. Все сидят по домам.

І чи не вперше тут біля штабу, де роздають допомогу - немає людей. Натомість зразково організований інформаційний майданчик, графік видачі продуктів та інструкція карантину.

Людмила Пахомова, жителька села Зайцеве:

6 лет практически мы в карантинной зоне потому что началось с 14 года вот до сих пор оно не прекращается, поэтому этот карантин особо сильную роль не играет.

З відчутних обмежень - транспорт, якого тепер нема. А літні люди залишилися без необхідних ліків. Що ж до решти - засобів індивідуального захисту - завезли вдосталь, пенсії переказують на мобільний банкомат або волонтерів. Продуктові пакети - від Червоного хреста. Крім того, людей тут годує город та своє господарство.

Чеснок, лук у нас есть, свой едим, вот это наш иммунитет.

Та якщо коронавірус людям у прифронтовому селі вважається чимось далеким та фантастичним, обстріли - це небезпека, яка щодня поруч. На виклики до хворих сюди приїжджають швидкі з Бахмута, а от під вогнем відважуються лише Асапівці.

Людмила Пахомова, жителька села Зайцеве:

В любое время суток, в любое время года они рядышком с нами и их помощь очень незаменима и неоценима

Ірина Мудрик, волонтерка-парамедик благодійного фонду ASAP Rescue:

У каждого члена экипажа есть защитный костюм, защитная маска для глаз и у нас есть респираторы второй и третье уровня защиты.

Якщо їдуть на виїзд, то тепер перед тим як застрибнути в авто, всі парамедики одягають ось такі костюми.

Анастасія, волонтерка-парамедик благодійного фонду ASAP Rescue:

Цікава деталь ці костюми з Вуханю, на них написано, що вони прийшли з Китаю. Я в ньому трошки як космонавт виглядаю, але мій вигляд мені зараз неважливий мені головне, щоб я була захищена

Після повернення - ретельна дезінфекція.

Ми до кожного пацієнта відносимося як до потенційно зараженого плюс потім всі поверхні треба обробити, тому що коронавірус виділяється з диханням кашлем слиною і все це треба буде обробляти досить сильними дезінфекторами, в основному 80 відсотковим спиртом.

Загалом зону проведення операції об'єднаних сил можна сміливо назвати найбільш підготовленою до карантину. Насамперед, тому що тут, як ніде, люди розуміють, що таке небезпека.

Любомир Романчич, волонтер-парамедик благодійного фонду ASAP Rescue:

Військовим заборонено без нагальної проблеми виїжджати в місто, обмежено контакт з цивільним населенням.

І хоча коронавірус змінив світ, він не вплинув на війни. Попри всі карантинні обмеження - бойовики не зменшують активності.

Сергій, військовослужбовець Збройних Сил України: