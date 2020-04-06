Пасха-2020: приметы и суеверия [ Редактировать ]
В 2020 году католики отметят Пасху 12 апреля, а православные христиане через неделю -19 апреля. В этот день отметят самый важный христианский праздник, который был установлен в честь Воскресения Иисуса Христа на третий день после мучений и смерти.
По народным приданиям, существует множество примет и суеверий, связанных с этим праздником.
Приметы на Пасху:
- Брать деньги надо левой рукой, а отдавать - правой.
- Нельзя трогать купюры грязными руками.
- Чем щедрее пасхальный стол, тем больше удачи и богатства будет в доме.
- Во время уборки перед Пасхой мыть и чистить все предметы нужно по часовой стрелке, а комнату убирать от углов к центру. Тогда весь год будут деньги водиться.
- Во время праздника мусор из дома выносить нельзя, иначе можно так все деньги "вынести".
- Если на Пасху проснуться с рассветом, то весь год будут ждать удача и достаток.
- Незамужней девушке, которая хочет встретить любимого, во время пасхальной службы надо несколько раз повторить про себя "Воскресенье Христово, подари жениха холостого".
- На Пасху можно смыть с себя болезни, умывшись водой из речки или колодца.
- Чтобы ребенок был здоровым весь год, надо поставить в его комнате веточки вербы.
- На Страстной неделе дозволено всем звонить в колокола, кто позвонит - здоровым весь год будет.
- Чтобы человек был здоровым и его не брал сглаз весь год, надо покатать по его лицу крашенку.
- Женщина, которая хочет забеременеть, непременно должна стукнуться писанкой с ребенком и произнести "Христос Воскрес".
- Можно также взять освященное в церкви яблоко и съесть его, загадав перед этим заветное желание.
Кроме того, ряд примет связаны с погодой в этот день:
Напомним, что сейчас длится самый строгий пост в году - Великий пост. Закончится он 18 апреля. Мы расписали меню для тех, кто придерживается питания в это время.
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