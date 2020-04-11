Коронавирус в Украине: последние данные и статистика по областям [ Редактировать ]
По состоянию на 09:00 11 апреля, в Украине зафиксировано 2511 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
За последние сутки зафиксировано 308 новых случаев коронавируса.
Всего в Украине зафиксировано 73 летальных исхода от COVID-19. 79 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме. Таким образом, количество тех, кто выздоровел, превысило количество летальных случаев.
Статистика по областям:
Винницкая область - 151 случай;
Волынская область - 52 случая;
Днепропетровская область - 55 случаев;
Донецкая область - 11 случаев;
Житомирская область - 74 случая;
Закарпатская область - 60 случаев;
Запорожская область - 64 случая;
Ивано-Франковская область - 274 случая;
Кировоградская область - 106 случаев;
г. Киев - 396 случаев;
Киевская область - 149 случаев;
Львовская область - 96 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Николаевская область - 0 случаев;
Одесская область - 51 случай;
Полтавская область - 24 случая;
Ровенская область - 103 случая;
Сумская область - 69 случаев;
Тернопольская область - 208 случаев;
Харьковская область - 8 случаев;
Херсонская область - 28 случаев;
Хмельницкая область - 18 случаев;
Черновицкая область - 409 случаев;
Черкасская область - 93 случая;
Черниговская область - 9 случаев.
Коронавирусная болезнь COVID-19 - инфекционное заболевание, вызванное последним из недавно открытых коронавирусов.
К наиболее распространенным симптомам COVID‑19 относятся: повышение температуры тела, быстрая утомляемость и сухой кашель. У ряда пациентов могут отмечаться различные боли, заложенность носа, насморк, фарингит или диарея. У некоторых инфицированных не возникает каких-либо симптомов или плохого самочувствия. У большинства людей (порядка 80%) болезнь заканчивается выздоровлением, при этом специфических лечебных мер не требуется.
Примерно в одном из шести случаев COVID-19 возникает тяжелая симптоматика с развитием дыхательной недостаточности. У пожилых людей, а также лиц с имеющимися соматическими заболеваниями, например, артериальной гипертензией, заболеваниями сердца или диабетом, вероятность тяжелого течения заболевания выше.
При наличии повышенной температуры тела, кашля и затрудненного дыхания следует обращаться за медицинской помощью.
Напомним, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.
Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение.
25 марта правительство ввело режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней, до 24 апреля 2020 года.
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