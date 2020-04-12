От коронавируса умер украинский военнослужащий [ Редактировать ]
В Вооруженных силах Украины зарегистрировано 18 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2. Один из них летальный. Об этом сообщает пресс-служба Медицинских сил ВСУ.
По состоянию на утро 12 апреля один украинский военнослужащий выздоровел, 180 находятся на изоляции. В ближайшие трое суток у 20 человек заканчивается изоляция.
"Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми Вы общаетесь ежедневно. Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены", - говорится в сообщении.
Как сообщали "Подробности", за последние в сутки в Украине подтвердилось 266 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Число зараженных COVID-19 достигло 2 777 человек, из них 83 скончались.
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