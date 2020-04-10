Еще трое военнослужащих Вооруженных сил Украины заболели коронавирусом за последние сутки. Таким образом уже десять украинских военных заражены вирусом COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Медицинских сил ВСУ.

Один из инфицированных бойцов служит в Винницком гарнизоне, еще два случая коронавируса были выявлены в одной из воинских частей Мелитополя (Запорожская область), которые с 9 апреля находились на самоизоляции после контакта с зараженным сослуживцем.

Бойцы их Мелитополя лечатся на дому под наблюдением медицинской службы. Состояние их здоровья удовлетворительное. Военные, имевшие с ними контакты, отправлены на самоизоляцию. В случае появления симптомов ОРЗ у них возьмут пробы для проведения анализов на наличие вируса COVID-19.

Военнослужащий из Винницкого гарнизона был госпитализирован 9 апреля с предварительным диагнозом "пневмония". После обследования и анализов у него была подтверждена коронавирусная инфекция.

"Данный военнослужащий с 3 апреля находился на амбулаторном лечении под наблюдением медицинской службы. Проведенные экспресс-тесты дважды давали отрицательный результат. Военнослужащий получает симптоматическое лечение. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное", - сообщают в ВСУ.