Зеленский пообещал миллион долларов изобретателю вакцины от коронавируса - Ляшко [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал выплатить один миллион долларов изобретателю вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом в интервью "Левому берегу" заявил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"Я вам открою секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма в наших академиков и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов", - сказал Ляшко.
Замминистра здравоохранения сообщил, что после пика заболеваемости, который прогнозируется на 17 апреля, должно наступить стабильное снижение количества новых случаев. Вторая волна заболеваемости ожидается в октябре.
Как сообщали "Подробности", за последние в сутки в Украине подтвердилось 266 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Число зараженных COVID-19 достигло 2 777 человек, из них 83 скончались.
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Из 266 новых случаев заболевания, 26 подтверждены у детей. На данный момент 54 пациента подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Смертность от коронавируса в Украине составляет 3%.
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