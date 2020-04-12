Президент Украины Владимир Зеленский пообещал выплатить один миллион долларов изобретателю вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом в интервью "Левому берегу" заявил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Я вам открою секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма в наших академиков и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов", - сказал Ляшко.

Замминистра здравоохранения сообщил, что после пика заболеваемости, который прогнозируется на 17 апреля, должно наступить стабильное снижение количества новых случаев. Вторая волна заболеваемости ожидается в октябре.

Как сообщали "Подробности", за последние в сутки в Украине подтвердилось 266 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Число зараженных COVID-19 достигло 2 777 человек, из них 83 скончались.