Коронавирусом заболеет не более двух процентов украинцев - МОЗ [ Редактировать ]
На данный момент Украина идет по сценарию, по которому коронавирусом COVID-19 будет инфицировано не более 2% населения. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, Главный государственный санитарный врач Украины Виктора Ляшко, передает пресс-служба МОЗ.
По его словам, этот оптимистичный сценарий стал возможным благодаря принятым превентивным мерам.
"По нашим расчетам, при 2% инфицированного населения наша система здравоохранения безболезненно справится с тем количеством больных, которые будут доставлены в отделение интенсивной терапии. Если же будет 10% и более, то возможен коллапс медицинской системы, - если мы не растянем эти 10% во времени", - сказал Виктор Ляшко.
По данным Госстата, население Украины составляет 41,8 млн человек. Таким образом, 2% населения - это почти 840 тысяч человек.
Главный санитарный врач Украины предупредил, что в ближайшее время ожидается существенный рост количества выявленных случаев коронавирусной болезни. Этому будет способствовать изменение алгоритмов тестирования, поскольку теперь в Украине проверяют всех больных пневмонией, всех людей с лихорадкой и всех контактных лиц.
За последние сутки прирост новых случаев заболевания составил 10%. Смертность от коронавируса в Украине составляет 3%. При этом у 82% умерших были сопутствующие хронические заболевания.
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Из 266 новых случаев заболевания, 26 подтверждены у детей. На данный момент 54 пациента подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Смертность от коронавируса в Украине составляет 3%.
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