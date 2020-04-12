На данный момент Украина идет по сценарию, по которому коронавирусом COVID-19 будет инфицировано не более 2% населения. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, Главный государственный санитарный врач Украины Виктора Ляшко, передает пресс-служба МОЗ.

По его словам, этот оптимистичный сценарий стал возможным благодаря принятым превентивным мерам.

"По нашим расчетам, при 2% инфицированного населения наша система здравоохранения безболезненно справится с тем количеством больных, которые будут доставлены в отделение интенсивной терапии. Если же будет 10% и более, то возможен коллапс медицинской системы, - если мы не растянем эти 10% во времени", - сказал Виктор Ляшко.

По данным Госстата, население Украины составляет 41,8 млн человек. Таким образом, 2% населения - это почти 840 тысяч человек.

Главный санитарный врач Украины предупредил, что в ближайшее время ожидается существенный рост количества выявленных случаев коронавирусной болезни. Этому будет способствовать изменение алгоритмов тестирования, поскольку теперь в Украине проверяют всех больных пневмонией, всех людей с лихорадкой и всех контактных лиц.

За последние сутки прирост новых случаев заболевания составил 10%. Смертность от коронавируса в Украине составляет 3%. При этом у 82% умерших были сопутствующие хронические заболевания.