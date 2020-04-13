Ношение масок станет новой нормой - ВОЗ [ Редактировать ]
Спецпредставитель гендиректора ВОЗ по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро заявил о том, что ношение масок скоро станет новой нормой. Об этом сообщает ВВС.
"Я уверен, что какая-то форма защиты лица станет нормой", - отметил он.
По словам представителя ВОЗ, такая защита будет нужна, поскольку пока неизвестно, когда начнется применение вакцины от коронавируса, и выработается ли иммунитет к нему у тех, кто им уже переболел.
"Этот вирус не исчезнет. Мы не знаем, появится ли иммунитет у тех, кто переболел этим вирусом, и не знаем, когда у нас появится вакцина", - добавил Набарро.
Напомним, с понедельника, 6 апреля, в Украине ужесточили карантинные меры.
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