Спецпредставитель гендиректора ВОЗ по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро заявил о том, что ношение масок скоро станет новой нормой. Об этом сообщает ВВС.

"Я уверен, что какая-то форма защиты лица станет нормой", - отметил он.

По словам представителя ВОЗ, такая защита будет нужна, поскольку пока неизвестно, когда начнется применение вакцины от коронавируса, и выработается ли иммунитет к нему у тех, кто им уже переболел.

"Этот вирус не исчезнет. Мы не знаем, появится ли иммунитет у тех, кто переболел этим вирусом, и не знаем, когда у нас появится вакцина", - добавил Набарро.

Напомним, с понедельника, 6 апреля, в Украине ужесточили карантинные меры.