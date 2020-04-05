С 6 апреля в Украине ужесточат меры карантина: что будет запрещено [ Редактировать ]
С понедельника, 6 апреля, согласно постановлению Кабмина, в Украине ужесточат карантинные меры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Украины.
"При этом установлен перечень лиц, нуждающихся в самоизоляции. Это - лица, имевшие контакт с больным COVID-19, больные люди или с подозрением на инфицирование, не требующие госпитализации, люди, достигшие 60-летнего возраста. Самоизолированным лицам (кроме больных коронавирусом) при отсутствии опекуна разрешается посещение ближайших мест торговли и выгул домашних животных. Стоит отметить, что срок самоизоляции определяет врач, а контроль за выполнением условий самоизоляции обеспечивают работники Национальной полиции, военнослужащие Нацгвардии и представители других уполномоченных органов", - отметил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
Также сотрудники Нацполиции будут осуществлять сопровождение транспортных средств во время транспортировки организованных групп людей к обсерваторам. В случае назначения соответствующего обязательства к мобильному приложению Единого государственного веб-портала электронных услуг вносятся данные о личности, место ее самоизоляции и контакт.
Игорь Клименко подчеркнул, что составлять административные материалы за нарушение людьми правил карантина, кроме полицейских, имеют право еще уполномоченные на это лица органов здравоохранения, санитарно-эпидемиологических станций, исполкомов советов всех уровней.
Напомним, по состоянию на 10:00 5 апреля, в Украине зафиксирован 1251 случай коронавирусной болезни COVID-19. За последние сутки зафиксировано 156 новых случаев коронавируса. 32 человека умерли и 25 уже выздоровели.
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.
Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение.
25 марта правительство ввело режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней, до 24 апреля 2020 года.
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