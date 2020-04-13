13 апреля на внеочередном заседании Верховной Рады народные депутаты 252 голосами "за" поддержали изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Перед началом голосования премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил с трибуны парламента, представив законопроект №3279 о внесении изменений в государственном бюджет Украины на 2020 год.

Он отметил, сегодня самое главное - направить средства на меры по преодолению последствий коронавируса. Пересмотренный проект Госбюджета предусматривает создание Фонда борьбы с коронавирусом и его последствиями, бюджет которого составит 64,7 млрд грн. Эти средства пойдут на дополнительные выплаты медработникам, которые противостоят коронавирусу, закупку медоборудования и предоставление денежной помощи членам семей медицинских работников, погибших от COVID-19.

"Это поддержка врачей, закупка медицинского оборудования. Расходы Министерства здравоохранения предлагается увеличить на 16,4 млрд грн. Вместе с другими расходами, финансирование медицины вырастет практически в 1,5 раза", - отметил премьер-министр.

Также будут увеличены расходы Пенсионного фонда - на 29,7 млрд грн. Эти средства пойдут на индексацию пенсий, выплаты по 1 тысяче гривен пенсионерам, получающим меньше 5 тысяч. Кроме того, планируется увеличить расходы Министерства социальной политики на 19,5 млрд грн, что позволит поддержать людей, которые потеряли работу из-за коронавируса.

Денис Шмыгаль заверил, что ни единой гривны не заберут у армии и военных.

Отметим, что пересмотренный госбюджет-2020 предусматривает увеличение его дефицита с 2,1% до 7,5% ВВП. Статья доходов сокращена на 119,7 млрд грн, а предельный объем госдолга расширен до 2,386 трлн грн. В новой версии главного финансового документа страны заложен спад экономики на 3,9%, а среднегодовой курс доллара - 29,5.