Верховна Рада збереться на позачергове засідання [ Редактировать ]
Сьогодні депутати Верховної ради зберуться на позачергове засідання. У порядку денному розгляд змін до Державного бюджету, а також внесення змін до закону про захист населення від інфекційних хвороб.
Крім того, парламентарі планують розглянути законопроєкт, який посилить відповідальність за знищення природних ресурсів.
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