Парламентарі планують розглянути законопроєкт, який посилить відповідальність за знищення природних ресурсів

Сьогодні депутати Верховної ради зберуться на позачергове засідання. У порядку денному розгляд змін до Державного бюджету, а також внесення змін до закону про захист населення від інфекційних хвороб.

Крім того, парламентарі планують розглянути законопроєкт, який посилить відповідальність за знищення природних ресурсів.