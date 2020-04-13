Рушится бизнес: как будет помогать государство [ Редактировать ]
Предприниматели получат беспроцентные кредиты и помощь от государства. Соответствующие программы для бизнеса уже разрабатывает правительство. Об этом сообщается на странице "Команда Зеленского" в Telegram.
Как будут помогать бизнесу:
- "Доступные кредиты 5-7-9%". Программа для поддержки малого бизнеса, который имеет кредиты в банках. К нулю уменьшаются кредитные проценты. Если бизнес имеет кредиты в банке и бизнес не является дефолтным, можно будет обратиться за помощью к государству. Оно будет оплачивать кредитные ставки малого бизнеса в течение одного года. Ключевое требование - сохранение рабочих мест;
- "Новые деньги". Предпринимателям будут выдаваться кредиты под 5% годовых, чтобы они могли сохранить зарплаты своим работникам;
- Представители крупного и среднего бизнеса, которые имеют производственные предприятия замкнутого цикла и которые сейчас пострадали от кризиса, могут обратиться в центры занятости - государство поможет частично оплатить зарплаты работников;
- Внесены изменения в Закон Украины "О занятости". Они предусматривают предоставление помощи для представителей малого и среднего бизнеса, которые остановили или сократили деятельность на период карантина. Размер пособия на период карантина составит 2/3 тарифной ставки оклада и ограничиваться минимальной зарплатой в 4723 гривен;
- Для тех, кто потерял работу, или же для лиц, которые временно не работают: уже упрощена процедура получения помощи и повышены выплаты по безработице.
Напомним, 3 апреля, вступил в силу закон для поддержки населения и бизнеса в условиях карантина из-за распространения коронавируса.
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