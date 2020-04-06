Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с представителями правительства и банковского сектора помочь малому и среднему бизнесу во время и после эпидемии коронавируса. Об этом сообщает Офис главы государства.

Малый и средний бизнес сегодня страдает больше всего, ведь не может работать и не имеет большой финансовой "подушки". А именно бизнес - это рабочие места и налоги.

На совещании обсудили создание инструментов для кредитования новых предпринимателей и поддержки имеющихся благодаря кредитным каникулам и компенсации процентов по кредитам так, чтобы не увеличить количество просроченных займов.

Президент также отметил, что новые инструменты должны показать предпринимателям, что "белыми" быть выгодно.

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"Мир изменился. Работать "в тени" сегодня невыгодно. Надо стимулировать занятость, предотвращая неконтролируемую инфляцию", - сказала советник руководителя Офиса президента по банковским вопросам Виктория Страхова.

"Нужно создать новые и переосмыслить имеющиеся программы поддержки, то есть расширить поддержку тех, кто уже работает в различных сферах. Сохранить бизнес сейчас - это как позволить стране дышать и жить в будущем", - резюмировал Зеленский.

Участники совещания уже в ближайшие дни представят действенные программы для поддержки украинского предпринимательства.

Напомним, 3 апреля, вступил в силу закон для поддержки населения и бизнеса в условиях карантина из-за распространения коронавируса.