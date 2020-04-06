Помощь бизнесу во время пандемии: Зеленский рассказал о программах поддержки [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с представителями правительства и банковского сектора помочь малому и среднему бизнесу во время и после эпидемии коронавируса. Об этом сообщает Офис главы государства.
Малый и средний бизнес сегодня страдает больше всего, ведь не может работать и не имеет большой финансовой "подушки". А именно бизнес - это рабочие места и налоги.
На совещании обсудили создание инструментов для кредитования новых предпринимателей и поддержки имеющихся благодаря кредитным каникулам и компенсации процентов по кредитам так, чтобы не увеличить количество просроченных займов.
Президент также отметил, что новые инструменты должны показать предпринимателям, что "белыми" быть выгодно.
"Мир изменился. Работать "в тени" сегодня невыгодно. Надо стимулировать занятость, предотвращая неконтролируемую инфляцию", - сказала советник руководителя Офиса президента по банковским вопросам Виктория Страхова.
"Нужно создать новые и переосмыслить имеющиеся программы поддержки, то есть расширить поддержку тех, кто уже работает в различных сферах. Сохранить бизнес сейчас - это как позволить стране дышать и жить в будущем", - резюмировал Зеленский.
Участники совещания уже в ближайшие дни представят действенные программы для поддержки украинского предпринимательства.
Напомним, 3 апреля, вступил в силу закон для поддержки населения и бизнеса в условиях карантина из-за распространения коронавируса.
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