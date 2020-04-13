Рынок земли: Рада разблокировала подписание закона [ Редактировать ]
В понедельник, 13 апреля, Верховная Рада на внеочередном заседании разблокировала подписания закона об открытии рынка земли.
Парламентарии рассмотрели 13 постановлений об отмене результатов голосования от 30 марта.
Ни одно из постановлений не поддержали более 72 депутатов.
Таким образом, закон может подписать спикер парламента и президент.
Напомним, Рада приняла закон о рынке земли во втором чтении.
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