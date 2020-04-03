Чому ваша фракція вирішила все ж підтримати владу і проголосувати за земельну реформу? Та чи вірите ви, що прийнятий закон таки запрацює?

Влада почула ультиматум "Європейської солідарності" і підтримала заборону продажу державної комунальної землі. В законі заборонено продавати державну та комунальну землю, а також захищено власника паю. Сьогодні дозволено продавати лише по 100 гектарів в одні руки. Цей закон просуває нас до параметрів Європи та НАТО.

Чому земельна реформа була прийнята тільки зараз, а не тоді, коли ви і ваші колеги самі мали найбільшу фракцію у Верховній Раді?

У нас була найбільша фракція, але вона була у два рази меншою, ніж сьогодні має монобільшість, а тоді більшість фракцій була проти цього.

Чи готові ви проголосувати за перерозподіл бюджетних видатків, який все ж планується провести наступного тижня?