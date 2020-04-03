Закон про землю: Артур Герасимов розповів про тонкощі прийняття скандального законопроекту [ Редактировать ]
Чому ваша фракція вирішила все ж підтримати владу і проголосувати за земельну реформу? Та чи вірите ви, що прийнятий закон таки запрацює?
Влада почула ультиматум "Європейської солідарності" і підтримала заборону продажу державної комунальної землі. В законі заборонено продавати державну та комунальну землю, а також захищено власника паю. Сьогодні дозволено продавати лише по 100 гектарів в одні руки. Цей закон просуває нас до параметрів Європи та НАТО.
Чому земельна реформа була прийнята тільки зараз, а не тоді, коли ви і ваші колеги самі мали найбільшу фракцію у Верховній Раді?
У нас була найбільша фракція, але вона була у два рази меншою, ніж сьогодні має монобільшість, а тоді більшість фракцій була проти цього.
Чи готові ви проголосувати за перерозподіл бюджетних видатків, який все ж планується провести наступного тижня?
Якщо зміни до бюджету будуть зроблені професійно та компетентно, то ми підтримаємо. Треба проїхатися по аптеках і спробувати купити маски та антисептик, ціна буде захмарна, натомість в інших країнах ці засоби роздають безкоштовно.
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