Урізання бюджету і зменшення субсидій вдарить по найбільш незахищеним верствам населення - Сергій Каплін [ Редактировать ]
Урізання бюджету і зменшення субсидій вдарить по найбільш незахищеним верствам населення. Про це заявив голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін. Замість скорочення соціальних видатків політик закликав владу зменшити витрати на утримання чиновників.
Сергій Каплін, голова Конфедерації профспілок України:
Зменшити заробітну плату представників органів місцевої влади по всі країні. Кожне середнє місто проїдає щомісяця зайвих 15-20 мільйонів гривень. помножте це приблизно на 70 міст по всій країні, плюс керівники громад, плюс 250 тисяч більше ніж українська армія депутатів місцевих рад, яких кожного треба обслугувати. Ці необхідні мільярди гривень на яких ми можемо зекономити, але не брати у простих людей, які сьогодні ледь-ледь, та вже не зводять кінці з кінцями.
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