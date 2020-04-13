В Киево-Печерской лавре рассказали подробности смерти монахов [ Редактировать ]
Наместник и монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры просят молитв об обители, братии и о новопреставленных монахах.
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт лавры, из-за пандемии коронавируса доступ верующих в монастырь закрыт.
"В связи с распространением на территории Украины коронавируса COVID-19 в лавре были прекращены общественные богослужения. Просим всех усилить молитвы о братии и о нашей главной святыне - Свято-Успенской Киево-Печерской лавре, о новопреставленных архимандрите Нектарии и иеродиаконе Науме", - сообщили на сайте монастыря.
В пресс-службе лавры отметили, что "на сегодняшний день больше всего случаев коронавируса зафиксировано в Киеве, а лавра является неотъемлемой частью столицы и расположена в самом ее центре, поэтому также подвержена этим угрозам".
"Просим всех неравнодушных людей оказать посильную финансовую помощь. Пусть Господь благословит и укрепит всех нас, а молитвами преподобных отцов Печерских избавит нашу страну от этого губительного поветрия!", - обратились насельники монастыря.
Реквизиты для помощи указаны на сайте Киево-Печерской лавры.
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