Контрразведка Службы безопасности Украины провела резонансную спецоперацию по разоблачению высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти, сообщает пресс-служба СБУ.

Во вторник, 14 апреля, был задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

СБУ собрала достаточное количество доказательств, в частности, аудио- и видеозаписи, которые свидетельствуют, что Шайтанов является агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

"К сожалению, человек, который получил генеральское звание после Революции Достоинства и должен был защищать Украину, на самом деле работал против нее. Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию. Это - важнейшее разоблачение Службы безопасности за всю историю Независимости", - заявил председатель СБУ Иван Баканов.

Как свидетельствуют материалы дела, Валерий Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций "А" СБУ, на самом деле находился на агентурной связи под псевдоним "Бобыль" с полковником ФСБ Игорем Егоровым - сотрудником Департамента контрразведывательных операций 1 Службы ФСБ. Это подразделение специализируется на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионных и террористических акций на территории Украины и других стран.

Следствие имеет неоспоримые доказательства, что по заданию спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планировал проведение террористических актов на территории Украины. За это представитель ФСБ пообещал вознаграждение в размере $200 тысяч и паспорт гражданина РФ. В качестве исполнителя Шайтанов планировал использовать бывшего бойца спецподразделений.

Кроме того, Валерий Шайтанов собирал и передавал российской стороне секретную информацию. В частности, о проведении отдельных тайных операций в районе АТО/ООС и задействованных в них сотрудниках. Рассказывал о международном сотрудничестве украинских спецслужб. "Сдал" россиянам сотрудников руководящего звена Департамента контрразведки, оперативных подразделений СБУ.

Контрразведка зафиксировала агентурные встречи Егорова и Шайтанова на территории европейских стран с гражданами Украины, которые были завербованы российскими спецслужбами.

СБУ проводит обыски по месту жительства Шайтанова, а также граждан Украины, подозреваемых в принадлежности к агентуре ФСБ РФ.

"Отдельно следует отметить, что используя свое служебное положение, Шайтанов получал разведывательную информацию от старших и высших офицеров Службы. В ходе досудебного расследования будет определена их причастность к разглашению сведений с ограниченным доступом", - сообщает СБУ.