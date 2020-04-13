СБУ разоблачила 154 распространителей фейков о коронавирусе [ Редактировать ]
С начала карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19 Служба безопасности Украины разоблачила 154 агитаторов, которые в интернете распространяли фейки о коронавирусе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. подписчиков.
Оперативникам СБУ удалось выяснить, что восемь интернет-агитаторов целенаправленно действовали по заданию российской стороны. Такие вражеские агенты работали в Одессе, Днепре, Львове, Херсоне и Киеве. Их деятельность расследуется по статьям 109 и 110 Уголовного кодекса Украины - "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти, а также за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
Информация о других 146 распространителях ложных новостей направлена в Нацполицию. Треть из них уже привлечена к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка.
СБУ заблокировала более двух тысяч "вредных" интернет-сообществ с общей аудиторией более 700 тысяч человек.
"Специалисты по кибербезопасности СБУ постоянно анализируют интернет-контент подобной тематики, который в основном распространяется с российского информационного пространства. Он направлен на создание искусственной паники или содержит призывы к нарушению условий карантина", - сказано в сообщении Службы.
Напомним, что ранее председатель СБУ Иван Баканов внес в СНБО предложение продлить санкции в отношении российских соцсетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" еще на 3 года.
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