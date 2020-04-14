Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 еще не достигла пика. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис, передает Reuters.

На Европу и США приходится 90% случаев заболеваний в мире. В Европе неоднородная картина заболеваемости: в Италии и Испании ситуация с коронавирусом улучшилась, но в Великобритании и Турции еще фиксируется прирост числа зараженных. В Китае в основном фиксируют завозные случаи коронавируса, из них 409 - из России.

Вакцина от коронавируса появится не раньше, чем через год, считают в World Health Organization (WHO).

На 16:50 14 апреля, во всем мире коронавирусом заразились 1,93 миллиона человек. Из них 120,9 тысячи - умерли. Первое место по заболеваемости и смертности от COVID-19 занимают США.