Пик заболеваемости COVID-19 еще впереди - ВОЗ [ Редактировать ]
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 еще не достигла пика. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис, передает Reuters.
На Европу и США приходится 90% случаев заболеваний в мире. В Европе неоднородная картина заболеваемости: в Италии и Испании ситуация с коронавирусом улучшилась, но в Великобритании и Турции еще фиксируется прирост числа зараженных. В Китае в основном фиксируют завозные случаи коронавируса, из них 409 - из России.
Вакцина от коронавируса появится не раньше, чем через год, считают в World Health Organization (WHO).
На 16:50 14 апреля, во всем мире коронавирусом заразились 1,93 миллиона человек. Из них 120,9 тысячи - умерли. Первое место по заболеваемости и смертности от COVID-19 занимают США.
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