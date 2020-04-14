Коронавирус может передаваться на расстоянии 4 метров [ Редактировать ]
Коронавирус COVID-19 может передаться от одного человека до другого на расстоянии четырех метров. Об этом сказано в исследования Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
Специалисты изучали механизм распространения вируса внутри медучреждений, где концентрация заразившихся выше, чем в других местах.
Ученые пришли к выводу, что коронавирус широко распространяется в воздухе и сохраняет свою жизнеспособность на различных предметах несколько дней. Основными путями передачи SARS-CoV-2 являются капельные выделения при дыхании и тесный контакт.
В палатах интенсивной терапии, где находились пациенты в тяжелом состоянии, концентрация вируса была выше. На половине персонала отделения интенсивной терапии на подошвах были найдены возбудители COVID-19. Ученые рекомендуют тщательно мыть обувь.
Коронавирус обнаружили на поверхностях предметов в комнате пациента и в туалете. Самые высокие показатели были у компьютерных мышей, мусорных баков, поручней для больных и дверных ручек. Высоким оказался и уровень заражения масок.
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