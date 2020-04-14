У США очікують пік епідемії COVID-19 [ Редактировать ]
Епідемія коронавірусу у Сполучених Штатах сягне піку цього тижня, - про це повідомили американські лікарі. Водночас, губернатор найбільш враженого штату Нью Йорка Ендрю Куомо заявив: найгірше позаду. До лікарень потрапляють менше пацієнтів, смертність пішла на спад.
Нині США - лідер і за кількістю хворих, і за кількістю померлих від COVID-19. У країні понад 550 тисяч підтверджених випадків, 22 тисячі з них - летальні.
Ендрю Куомо, губернатор штату Нью Йорк:
Найгірше вже минуло. Головне, що ми контролюємо епідемію. Втім, одна помилка і ситуація може вийти з-під контролю. Ми готові до будь-якого розвитку подій, навіть найгіршого. А для нас найгірше - це коли вмирають люди. Найлегший спосіб уберегти себе від інфікування - самоізоляція.
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