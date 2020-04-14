Епідемія коронавірусу у Сполучених Штатах сягне піку цього тижня, - про це повідомили американські лікарі. Водночас, губернатор найбільш враженого штату Нью Йорка Ендрю Куомо заявив: найгірше позаду. До лікарень потрапляють менше пацієнтів, смертність пішла на спад.

Нині США - лідер і за кількістю хворих, і за кількістю померлих від COVID-19. У країні понад 550 тисяч підтверджених випадків, 22 тисячі з них - летальні.

Ендрю Куомо, губернатор штату Нью Йорк: