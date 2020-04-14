Во Всемирной организации здравоохранения заявили о том, что фармацевтические компании разрабатывают около 70 противокоронавирусных вакцин.

Об этом пишет Bloomberg.

По их словам, наибольшую успешность имеет препарат, который создает корпорация из Гонконга, сейчас ее активно испытывают.

Известно, что существует еще два опытных образца, которые проходит тестирование в Китае.

Отмечается, что лекарства собираются поставить на рынок до следующего года, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции.

Ранее мы сообщали о том, что в ВОЗ отметили около 20 фармацевтических компаний, которые занимаются разработкой препаратов для сдерживания коронавируса.