Два нових осередки займання сьогодні виявили поблизу Чорнобильської АЕС. Пожежі у зоні відчуження не вщухають вже 10 днів. Вогонь охопив понад сотню гектарів. Не змінила ситуацію навіть дощова погода. Утім рятувальники під час наради з президентом запевнили - пожежа локалізована. Що зараз коїться у зоні відчуження - дивіться далі.

Це відео відзняли вночі з кабіни машиніста потяга. Воно нагадує кадри з фільму-катастрофи. Локомотив, проривається крізь вогняну пастку. Пожежі вже знищили не тільки понад сто гектарів лісу, а й 12 покинутих сіл та 30 відсотків туристичних місць у зоні відчуження.

Ситуація з гасінням пожежі через сильні пориви вітру ускладнилася напередодні під вечір. Втім дощова погода зіграла на руку рятувальникам. Під час селекторної наради в офісі президента голова ДСНС зазначив, залишились тільки осередки тління, які загасять через кілька днів.

Микола Чечоткін, голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій:

Станом на ранок відкритого вогню не спостерігається. Залишається тління пеньків і залишків деревині пройденої у вогні. Роботи продовжуються у цілодобовому режимі. Радіаційний фон на території зони, що в Києві, що в Київській зоні - зберігається в нормі природних значень, без перевищень.

Не допустили рятувальники перекидання вогню на військові склади боєприпасів, об'єкти "Укриття", "Вектор", розподільчу електростанцію ЧАЕС та сховище з радіоактивними відходами. Тим часом Нацполіція напередодні біля двох осередків займання затримала ймовірних паліїв. Місцевого жителя підозрюють у підпалі 7 гектарів лісу.

Володимир Зеленський, президент України:

От вчора ви затримали людину у зоні відчуження, яка розповсюджувала вогонь. Правильно? - Так. - А що буде цим людям? - Ну в першому випадку штраф і в другому випадку штраф. Пане президенте, стосовно кримінальних проваджень, які ми збираємось відкривати, готові доповісти окремо.

В зоні відчуження ризикуючи життям працюють 415 вогнеборців. Залучено 98 одиниць спецтехніки, з них три літаки та три вертольоти. До боротьби з вогнем у зоні відчуження з резервного фонду виділили 100 мільйонів гривень. Збитки від пожежі у зоні відчуження ЧАЕС попередньо оцінюються у десятки мільйонів гривень.