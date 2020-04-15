Коронавирусом заболели четверо украинских военнослужащих [ Редактировать ]
За минувшие сутки коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели еще четверо украинских военнослужащих. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.
Диагноз подтвержден у военнослужащего Житомирского гарнизона, который находился на изоляции после контакта с зараженным. Он был госпитализирован в инфекционное отделение Житомирского военного госпиталя. Состояние его здоровья удовлетворительное.
Коронавирус выявлен и у военнослужащего Одесского гарнизона, который находится на стационарном лечении с диагнозом "пневмония". Его состояние оценивают как средней степени тяжести.
Тесты подтвердили заражение и военнослужащего Винницкого гарнизона, который находился на самоизоляции после контакта с инфицированным. Состояние здоровья воина удовлетворительное, жалоб нет. Он продолжает лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.
Подозрение на COVID-19 подтвердилось у военнослужащего Хмельницкого гарнизона, который находится на лечении в Черновицкой областной клинической больнице. Состояние его здоровья удовлетворительное, продолжает лечение.
По состоянию на утро 15 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 23 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Из них один военнослужащий выздоровел и один умер. На изоляции находится 307 человек.
по теме
От коронавируса умер украинский военнослужащий
Коронавирусом заболели 18 бойцов Вооруженных сил Украины. Один уже выздоровел, 180 находятся на изоляции.
Еще трое украинских военнослужащих заразились коронавирусом
Один из инфицированных бойцов служит в Винницком гарнизоне, еще два случая коронавируса были выявлены в одной из воинских частей Мелитополя (Запорожская область), которые с 9 апреля находились на самоизоляции после контакта с зараженным сослуживцем.
У ЗСУ вперше за 10 днів не виявили нових випадків COVID-19
Як повідомили в командуванні медичних сил ЗСУ, на сьогодні в українській армії підтверджено 19 випадків COVID-19, з них один летальний, один пацієнт одужав
У ЗСУ зареєстрували нові випадки захворювання на COVID-19
У Збройних силах України зареєстровано 19 випадків захворювання на COVID-19, з них 1 летальний, одна людина одужала
В ВСУ подтвердили 19 случаев коронавируса
В ВСУ зафиксировали 19 случаев инфицирования коронавирусом, 1 человек выздоровел, еще 1 случай летальный