За минувшие сутки коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели еще четверо украинских военнослужащих. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

Диагноз подтвержден у военнослужащего Житомирского гарнизона, который находился на изоляции после контакта с зараженным. Он был госпитализирован в инфекционное отделение Житомирского военного госпиталя. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Коронавирус выявлен и у военнослужащего Одесского гарнизона, который находится на стационарном лечении с диагнозом "пневмония". Его состояние оценивают как средней степени тяжести.

Тесты подтвердили заражение и военнослужащего Винницкого гарнизона, который находился на самоизоляции после контакта с инфицированным. Состояние здоровья воина удовлетворительное, жалоб нет. Он продолжает лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

Подозрение на COVID-19 подтвердилось у военнослужащего Хмельницкого гарнизона, который находится на лечении в Черновицкой областной клинической больнице. Состояние его здоровья удовлетворительное, продолжает лечение.

По состоянию на утро 15 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 23 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Из них один военнослужащий выздоровел и один умер. На изоляции находится 307 человек.