Голландец заскучал за рутиной перелетов и аэропортов и решил сделать рейс в своей ванной комнате.

Об этом сообщает Daily Mail.

По информации, мужчина соорудил салон самолета с помощью планшета, стиральной машины и для убедительности выпил бокал вина.

Известно, что туристу потребовалось около десяти минут, чтобы сделать импровизированный самолет.

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