"Перелет" на карантине: мужчина организовал самолет дома [ Редактировать ]
Голландец заскучал за рутиной перелетов и аэропортов и решил сделать рейс в своей ванной комнате.
Об этом сообщает Daily Mail.
По информации, мужчина соорудил салон самолета с помощью планшета, стиральной машины и для убедительности выпил бокал вина.
Известно, что туристу потребовалось около десяти минут, чтобы сделать импровизированный самолет.
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