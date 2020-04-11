Из ОАЭ эвакуировали 113 украинцев: самолет приземлился в "Борисполе" [ Редактировать ]
В Украину чартерным рейсом из Объединенных Арабских Эмиратов вернулись 113 украинцев. Самолет приземлился в "Борисполе". Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности.
"По поручению Главы государства Владимира Зеленского Служба безопасности Украины в сотрудничестве с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов и дипломатами обеих стран обеспечила возвращение на Родину 113 граждан Украины, которые не смогли ранее вылететь из ОАЭ", - говорится в сообщении.
Кроме того, из ОАЭ, также спецсамолетом, доставили 10 тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом.
В частности, речь идет о средствах индивидуальной защиты: 15 тыс. медицинских халатов, 20 тыс. защитных масок, 500 тыс. перчаток, 30 тыс. пар защитной обуви, 15 тыс. комбинезонов и 6 тыс. литров дезинфицирующего средства.
Отмечается, что гуманитарную помощь Украина получила без привлечения средств госбюджета. Указанные средства защиты передадут отечественным больницам и медикам.
Ранее сообщалось, что из США чартером аэрокосмической компании эвакуировали украинцев.
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