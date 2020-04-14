На Донбассе взорвался миномет, есть жертвы [ Редактировать ]
Во вторник, 14 апреля, в Донецкой области на полигоне во время проведения стрельб взорвался миномет. Один военный погиб, еще восемь получили ранения. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
По предварительной информации, 14 апреля около 11:40 в ходе проведения плановых учебных стрельб из 82-мм миномета, проходивших на одном из военных полигонов на территории Донецкой области произошел взрыв миномета. В результате взрыва 24-летний старший солдат роты специального назначения отряда специальных операций погиб. Восемь военнослужащих, находившихся неподалеку от миномета, получили телесные повреждения разной степени.
Сейчас проводится осмотр места происшествия, допрос участников и очевидцев происшествия, а также следственные эксперименты. Готовятся ходатайство о назначении соответствующих экспертиз.
В связи с происшествием, под руководством военной прокуратуры Донецкого гарнизона следователями территориального управления ГБР начато досудебное расследование по факту нарушения правил обращения с оружием (ч.2 ст.414 УК Украины).
по теме
Місяць на карантині: коронавірус забрав життя вісімдесяти трьох людей
За минулу добу зафіксували 266 нових випадків коронавірусу. З них 26 - діти. Загалом в країні 2777 хворих на COVID-19. "Лідери" за кількістю інфікованих - Буковина та Київ
Промислові токсичні залишки: яка небезпека загрожує мільйонам українців
В Україні є тисячі об'єктів, які несуть величезну, але непомітну небезпеку людям. Потенційно - це без перебільшення техногенні бомби
Чи можна перепрофілювати українську промисловість на боротьбу з коронавірусом
З початком пандемії довелося згадати, що колись українські підприємства могли самостійно виробляти більшість із тих медтоварів, які сьогодні доводиться терміново шукати по всьому світу, щоб імпортувати
У західних областях на вихідні запроваджують режим максимального обмеження пересування
Людей просять від 13 години суботи і до 6 ранку понеділка не залишати своїх домівок. Такі рішення ухвалили, щоб запобігти поширенню коронавірусу
Війна на Донбасі: бойовики атакують позиції ООС
З протитанкового ракетного комплексу найманці били в районі Новгородського. Ворожі провокації зафіксовані також поблизу Богданівки