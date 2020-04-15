Взрыв во Львове: появилась информация о ЧП [ Редактировать ]
В результате взрыва возле городской больницы Львова погиб 43-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области.
Как сообщается, на месте происшествия работают эксперты-взрывотехники, следственно-оперативная группа, а также сотрудники других служб полиции Львовской области.
Так, по предварительным данным, взорвалась, вероятно, ручная граната. Также правоохранители установили личность погибшего, им оказался 43-летний львовянин.
Следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Выясняются все обстоятельства происшествия и происхождение боеприпаса.
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