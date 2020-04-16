Главный тренер итальянского профессионального футбольного клуба "Сампдория" Клаудио Раньери поддержал идею президента Итальянской федерации футбола Габриэле Гравины перед возобновлением сезона перепроверить всех игроков чемпионата Италии на коронавирус.

Как пример он привел историю из своего клуба, где его подопечный повторно заразился коронавирусом, пишет terrikon.com.

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"У нас был игрок, у которого был положительный результат на коронавирус, затем отрицательный. Он уже тренировался дома, когда снова получил положительный результат. Вот почему я думаю, что мы должны быть осторожны. Игроки должны быть абсолютно здоровы и пройти несколько тестов", – сказал Раньери.

К слову, семеро футболистов "Сампдории" успешно побороли коронавирус. Команда из Генуи была лидером по количеству зараженных в чемпионате Италии.

Накануне появилась информация, что в Италии зрителей на футбольные стадионы не пустят до конца 2020 года. Однако сезон 2019/2020 в Серии А хотят довести до завершения.

Ранее сообщалось, что карантин в Италии продлен до 3 мая.

Согласно данным университета Джона Хопкинса, по состоянию на 9:00 16 апреля количество зараженных коронавирусом в Италии составляет 165 155 человек. 21 645 человек умерли от COVID-19.