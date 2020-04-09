Формат будущего чемпионата Европы по футболу, перенесенного с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса COVID-19, может измениться. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует сократить количество городов, которые принимают турнир, пишет Daily Mail.

На изменении формата Евро-2020 настаивают Италия и Испания. Эти страны больше всех в Европе пострадали от эпидемии коронавируса. Футбольные функционеры не уверены, что они смогут надлежащим образом подготовиться к приему игр в Бильбао и Риме.

Кроме того, некоторые из футбольных арен, выбранных для проведения игр, уже забронированы под различные мероприятия на период, когда запланировано европейское первенство.

На данном этапе планируется, что Евро-2020 будут принимать 12 европейских городов. Расписание матчей еще не готово. На стадионе "Уэмбли" в Англии состоятся полуфиналы и финальный матч.

Напомним, что УЕФА из-за пандемии коронавируса перенес проведение чемпионата Европы 2020 года на лето 2021 года. Турнир будет проходить с 11 июня по 11 июля, в нем примут участие 24 лучшие национальные команды.