В Италии общенациональный карантинный режим для сдерживания распространения коронавируса продлен до 3 мая. Об этом заявил премьер-министр Джузеппе Конте, передает Reuters.

"Это трудное, но необходимое решение, за которое я беру всю политическую ответственность. Если мы сдадимся сейчас, есть угроза, что все начнется сначала", - сказал Конте на пресс-конференции.

Cтрогие ограничения на передвижение и закрытие большинства магазинов и предприятий в Италии были введены 9 марта. Срок их действия истекал в понедельник.

В качестве послабления, с 14 апреля в Италии снова откроют свои двери для покупателей некоторые магазины: книжные, с канцелярскими принадлежностями и детской одеждой.

На данный момент коронавирусная инфекция в стране выявлена у 147,5 тысячи человек, из них 18,8 тысячи - умерли.