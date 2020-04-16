В четверг, 16 апреля, продолжаются переговоры об освобождении украинцев, которые находятся на территории оккупированного Крыма и в России. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

У президента отметили, что обнародование в СМИ имен тех, кого Украина пытается вернуть, усложняет процесс их включения в списки на освобождение.

"Продолжаются переговоры об освобождении украинцев, которые находятся на территории оккупированного Крыма и в России", - говорится в сообщении.

Напомним, что 16 апреля начался обмен пленными между Киевом и Донецком.