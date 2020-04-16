Новый обмен пленными: у Зеленского заявили о переговорах [ Редактировать ]
В четверг, 16 апреля, продолжаются переговоры об освобождении украинцев, которые находятся на территории оккупированного Крыма и в России. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
У президента отметили, что обнародование в СМИ имен тех, кого Украина пытается вернуть, усложняет процесс их включения в списки на освобождение.
"Продолжаются переговоры об освобождении украинцев, которые находятся на территории оккупированного Крыма и в России", - говорится в сообщении.
Напомним, что 16 апреля начался обмен пленными между Киевом и Донецком.
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