Между Донецком и Киевом начался обмен пленными [ Редактировать ]
В четверг, 16 апреля, между Киевом и Донецком начался обмен пленными, который проходит на КПВВ "Майорск". Об этом сообщают Офис президента.
Процедура проходит в районе КПП через линию соприкосновения в пригороде Горловки. В рамках первого в этом году обмена "ДНР" и "ЛНР" передадут 19 человек, взамен заберут 18.
Ранее Зеленский оценил шансы встречи в "нормандском формате".
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