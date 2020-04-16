В четверг, 16 апреля, между Киевом и Донецком начался обмен пленными, который проходит на КПВВ "Майорск". Об этом сообщают Офис президента.

Процедура проходит в районе КПП через линию соприкосновения в пригороде Горловки. В рамках первого в этом году обмена "ДНР" и "ЛНР" передадут 19 человек, взамен заберут 18.

Ранее Зеленский оценил шансы встречи в "нормандском формате".