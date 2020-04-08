В Офисе президента сообщили о том, что обмен пленными с так называемыми "республиками Донбасса" пройдет до 19 апреля, т.е. до Пасхи.Соответствующее заявление опубликовал Офис президента.

8 апреля прошли переговоры контактной группы по Донбассу в формате видеоконференции.

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"Во время видеоконференции ТКГ были достигнуты принципиальные договоренности относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также даты - не позднее Пасхи", - говорится в сообщении.

Отметим, до этого представитель так называемой "Донецкой народной республики" Дарья Морозова заявила, что обмен пройдет по формуле "10 на 8". При этом пока нет информации об участии в обмене представителей "ЛНР".

Ранее Зеленский оценил шансы встречи в "нормандском формате".